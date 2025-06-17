Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki eski hangar yapısını modern bir tekstil atölyesine dönüştürmek için 6 milyon TL yatırım yapacak. Proje, bölgedeki ekonomik canlılığı arttırmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesindeki Çiğilli Mahallesi’nde yer alan eski hangar yapısını, tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla dönüştürme çalışmalarına hızla devam ediyor. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüd ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile birlikte yerinde yaptıkları incelemelerde, projenin ilerleyişini ve yapılacak imalatları masaya yatırdılar.

Yahyalı Belediyesi tarafından inşa edilen, zemin artı bir asma kattan oluşan ve 1200 metrekare inşaat alanına sahip olan hangar yapısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle modern bir tekstil atölyesine dönüştürülecek. Proje kapsamında, mevcut yapıya kadın-erkek giyinme odaları, mescit, teknik ve ıslak hacimler gibi önemli alanlar eklenecek. Ayrıca, atölye kısmında elektrik tesisatları ve tekstil makinelerinin güç hatları döşenecek, güvenlik kamera sistemleri, yangın alarm sistemleri ve data hatları gibi zayıf akım imalatları da tamamlanacak.

Makine tesisatı imalatları da projenin önemli bir parçası olacak. Tesisin ısıtma, havalandırma ve sıhhi tesisat imalatları da yapılacak. Proje, toplamda 5 milyon 961 bin 820 TL’lik bir maliyetle hayata geçirilecek.