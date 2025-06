Kayseri’yi 1 ay içerisinde 4 farklı bakan ziyaret edip temaslarda bulunurken, 1 bakanda yarın kente gelecek.

24 Mayıs’ta bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın ödül törenine katıldı. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Tekin, "Ben bakan olarak da daha önce müsteşar olarak çalışırken de eğitim-öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama ve beceriye dönüştürülmesi üzerine odaklanılması gerektiğini hep ifade ettik. Dünyadaki genel eğilimin de bu yönde olduğunu, artık eğitim-öğretimin buna evrildiğini her ortamda dile getirdik. Bunun için de bakanlığımız bünyesinde hem eğitim-öğretim süreçleri içerisinde hem sosyal aktiviteler içerisinde uygulamayı önceleyen, çocukların gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri şekilde eğitim-öğretim süreçlerini devam ettirmelerini arzu ettik. Bugün 17.’sini yaptığımız robot yarışması, aslında bu felsefenin doğal bir ürünüdür. Bu yarışma bakanlığımız bünyesinde her yıl büyük bir heyecanla, büyük bir özveriyle gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ben bugün açılışına yurtdışında olduğum için katılamadığım bu etkinliğin kapanış programına katılmayı arzu ettim ve bugün sabah itibariyle Kayseri’ye geldik. Buraya gelmeden önce bundan böyle öğretmen istihdam sürecinde önemli bir revizyon yaptık. Bu revizyonla artık öğretmenlerimizi Milli Eğitim Akademisi düzeninden istihdam edeceğiz. Dolayısıyla Kayseri’de bir Milli Eğitim Akademisi açtık. 1 Eylül tarihi itibariyle faaliyete geçecek" diye konuştu.

1 gün sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kayseri’deydi

Bakan Tekin’in ziyaretinin ardından 1 gün sonra kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da çeşitli temaslarda bulundu. Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak görülen Kültepe yine burada kurulmuş, ekonominin kalbi burada atmıştı. Bu sebeple ilimiz, geçmişte bin yıllık devletimiz için, gelecekte ise yüzyıllara yön vereceğine inandığımız ülkemizin kalkınması için her daim çok özel bir yere sahiptir. Bugün Kayseri, 42 bini aşkın işletmesiyle; Türkiye genelinin yüzde 2’sini, şehir nüfusunun ise yaklaşık yarısını istihdam etmektedir. Kayseri’deki her dört iş yerinden biri, ticaret alanında faaliyet gösterirken, özellikle imalat sektöründe yüzde 21’lik, ulaştırma ve depolama sektöründe yüzde 8’lik, inşaat sektöründe ise yüzde 7’lik payıyla istihdamda önemli bir yere sahiptir. Kayseri; 2002’den bu yana 10’a katladığı ihracatı, istihdamda, sanayide kırdığı rekorlarla ülkemiz için bir gurur vesilesidir. Bakınız, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla Kayseri‘de; aktif sigortalı çalışan sayısı 390 bine ulaşmış durumda. Bu rakam, 22 yıl öncesine göre yüzde 100’ün üzerinde bir artışa tekabül ediyor. Bu, şehrimizin girişimcilik ruhunun ve özel sektör dinamizminin en açık göstergesidir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültepe Ekonomi zirvesine katıldı

14 Haziran’da kenti ziyaret eden Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ASKON Kayseri Şube Başkanı olduğu dönemde Ali Özcan tarafından başlayan Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat; Kayseri’nin ihracatta önemli bir yerde olduğunu kaydederek, "Kayseri ilimizin ihracatımızda önemli bir yerde olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Nitekim 2024 yılı itibari ile Kayseri ilimizin faaliyet iline göre ihracatı 3,64 milyar dolar olmuştur. Merkez illerine göre ihracatı ise 3,75 milyar dolar olmuştur. 2024 Ocak-Mayıs döneminde ise ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 artışla yaklaşık 1,6 milyar dolar olmuştur. Ticaret Bakanlığı olarak, gerek verdiğimiz devlet destekleri ile gerekse ihracatta sağladığımız kolay ve uygun maliyetli finansman imkanları ile Kayserili ihracatçılarımızın yanında güçlü bir şekilde olduğumuzu ifade etmek isterim. Kayseri ilimize mal ihracatı kapsamında, 2024 yılında 292,6 milyon TL, 2025 yılında ise halihazırda 50 milyon TL destek sağladık. Yine hizmet ihracatına sağladığımız destekler çerçevesinde, Kayseri’de bilişim, eğitim, lojistik ve sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılara 6,3 milyon TL destek ödenmiştir. 2024 yılında Kayseri’nin ihracatına Eximbank tarafından toplamda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında finansman desteği sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 4. Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu için Kayseri’ye geldi

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, 20 Haziran’da KTO ev sahipliğinde düzenlenen 4. Yargı ve İş Dünyası Sempozyumuna katılmak üzere Kayseri’ye geldi. KTO’da düzenlenen sempozyumda konuşan Bakan Tunç, "Dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak kabul edilen Kültepe’de başlayan köklü ticaret geleneğini, asırlar boyunca devam ettiren şehrimiz insanlık tarihinin en eski ticaret kültürlerinden birine sahiptir. Kültepe tabletlerinde yer alan, borç, teminat ve alım-satım konularındaki hükümler, bu topraklarda tarih boyunca hukukun ve ekonominin el ele geliştiğinin sessiz tanıklarıdır. Dinamik ekonomisiyle Kayseri’miz, ülkemizin kalkınma hedeflerine öncülük eden şehirlerimizden biridir. Kayseri; 5,2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ve 5 binden fazla işletmesiyle, yalnızca üretmiyor aynı zamanda; güven inşa ediyor, istihdam sağlıyor, Türkiye’nin adını dünyaya taşıyor. Kayseri’mizde; mobilyadan tekstile, gıda ürünlerinden makine üretimine, plastik sanayinden metal işleme ve madenciliğe kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren öncü firmalarımız üretim çarkının hiç durmayan dişlileridir. Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde yer alan 14 sanayi devi, bu şehrin üretim gücünün ve sanayi vizyonunun somut göstergesidir" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yarın kente gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, yarın kente gelerek bir dizi temaslarda bulunacak. Kayseri İl Halk Kütüphanesi’nin açılış programına katılacak olan Bakan Ersoy, ardından Kayseri Valiliği’ni ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.