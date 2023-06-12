Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de A, B, C ve D gruplarında normal sezon tamamlandı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de 2022-2023 sezonu sona erdi. 4 grupta 20 takımla oynanan ve birbirinden önemli maçların oynandığı 2. Amatör Küme’de gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımları adını Play-Off’a yazdırdı. Ligin son haftasında oynanan 4 maçta 26 gol atıldı. Fevzi Çakmakspor Yeşilspor, Yeşilhisar Belediyespor ve Sarız Anadoluspor takımları son haftayı maç yapmadan hükmen kazanan takımlar oldular.

10. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Pınarbaşı Belediyespor 0-6 Kalespor

Sümerspor 1-5 Develi Erciyesspor

Döğerspor 6-1 Y.B. Şafakaspor

Cırgalanspor 6-1 Güneşli Gençlikspor

Fevzi Çakmakspor 3-0 Pınarbaşı Gençlerbirliği (Hükmen)

Yeşilspor 3-0 K. Mithatpaşaspor (Hükmen)

Yeşilhisar Bld. 3-0 A. Kızılırmakspor (Hükmen)

Sarız Anadoluspor 3-0 Anayurt Finalspor (Hükmen)