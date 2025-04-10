Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve beraberindeki emniyet mensuplarını makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Odabaş, Türk Polis Teşkilatı’nın ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, emniyet güçlerinin fedakârca çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Odabaş, "Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan polis teşkilatımızın 180. yılını kutluyorum. Terörle mücadele, asayişin sağlanması ve suçun önlenmesinde gösterdikleri üstün gayretler için tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.