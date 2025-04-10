İstanbul Büyükçekmece E-5’te çıkan yol kavgasında aracından inip yolu kesen sürücü, diğer aracın camını yumruklayıp küfür ve tehditler savurdu. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu Silivri istikametinde yaşandı. İddiaya göre, panelvan minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında otomobil sürücüsü diğer aracın önünü kesti. Aracından inen öfkeli sürücü panelvan aracın camlarını yumrukladı, sürücüsüne küfür ve hakaretler savurdu. O anlar ise aracından inmeyen sürücünün telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların ayrılmasıyla olay son buldu.