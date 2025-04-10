Hatay’ın Arsuz ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin yaşlı kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi’nde arkadaşıyla sabah yürüyüşü yapmak için hazırlanan H.D. isimli yaşlı kadına 5 sokak köpeği saldırdı. Yaşlı kadın kendisini savunmak isterken dengesini kaybederek yere düştü. Köpeklerin saldırısında bacağından hafif yaralanan kadının yardımına, mahalle sakinleri koştu. Mahallede bulunan vatandaşların müdahale etmesiyle sahipsiz köpekler uzaklaştı. Başıboş köpeklerinin kadına saldırdığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.