Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne sevinci yaşadı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da karne törenlerine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Kaymakam Ahmet Odabaş beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin ile birlikte Zeytinli İlkokulu, Zeytinli Ortaokulu ve Kızılkeçili İlkokulu’nu ziyaret etti. Karne alan öğrencilerle tek tek sohbet eden Kaymakam Odabaş, başarılı bir yılı tamamlayan öğrencilere iyi tatiller diledi.

Öğrencilere yaz tatilini verimli değerlendirmeleri, bol bol kitap okumaları ve dinlenmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Odabaş, öğretmen ve velilere de eğitim sürecine sundukları katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.