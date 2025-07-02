Ağrı’nın Hamur İlçe Kaymakamı Mehmet Nasip Mahir, ilçeye bağlı bir köyde yapımı devam eden köy içi parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Mahir, altyapı ve üstyapı projelerinin köy yaşamına olan katkısına dikkat çekti. İncelemelerin ardından köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Mahir, köylülerin talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Mahir, devletin her zaman halkın yanında olduğunu vurgulayarak, köylerdeki yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.