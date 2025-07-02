Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öncülüğünde hayata geçirilen "Kurtuluş Yolu" projesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı Kurtuluş Mücadelesi’nin izlerini öğretmen ve öğretmen adaylarına taşıyor.

13-17 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek proje, tarih bilincini artırmayı ve kültürel mirası sınıf dışı eğitimle buluşturmayı hedefliyor. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan, lisansüstü eğitim gören coğrafya, tarih ve sosyal bilgiler öğretmenleri ile üniversitelerde ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencileri kapsıyor. Samsun’dan Ankara’ya uzanan bağımsızlık rotasının il sınırları içindeki kısmı, açık hava müzesi olarak değerlendirilecek. Beş günlük programda 13 akademisyen, üç gün teorik eğitim, iki gün arazi çalışması yapacak. Katılımcılar, Samsun’daki tarihi alanları yerinde inceleyip, kültürel mirası sınıf dışı eğitim aracı olarak kullanmayı öğrenecek.

Projeye TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği veriyor. Katılımcıların eğitim sonunda edindikleri bilgileri okullarında yaygınlaştırmaları ve kapsamlı bir "Kurtuluş Yolu" kitabının hazırlanması planlanıyor.