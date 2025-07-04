MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçede yapımı devam eden spor merkezlerini ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç ile birlikte, yapımı devam eden ilçe stadyumu, kapalı spor salonu ve gençlik merkezinde incelemelerde bulundu. Gençlerin modern ve güvenli bir ortamda spor yapabilmesi için Bulanık İlçe Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Koşansu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç’tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik merkezi, kapalı spor salonu, ilçe stadyumu ve yüzme havuzu gibi yatırımları yerinde inceleyen Kaymakam Koşansu, Bulanık’a kazandırılan bu modern tesislerin gençler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Kaymakam Koşansu,"Eksikliklerimizi hızlıca gidererek tüm tesislerimizi gençlerimizin ve Bulanıklı hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.