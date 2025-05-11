Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, köylerde devam eden Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Anneler Günü’nü kutlayan Kaymakan Kılıç, annelere çiçek takdim etti.

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, köylerde hafta sonları devam eden Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kaymakam Kılıç, bu hafta sonu Soğcakpınar, Kızılöz, Akçapınar ve Orhaniye köylerinde düzenlenen geleneksel Hıdırellez etkinliklerine katıldı. Şenlik alanında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Kılıç, yöre halkıyla sohbet ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, geleneksel ikramlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

12 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle, etkinlik alanında duygusal anlar yaşandı. Kaymakam Abdüssamed Kılıç Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe protokolü ve köy muhtarı Ali Seyyar ile birlikte, alandaki annelere çiçekler takdim edildi.

Kaymakam Kılıç, "Annelerimiz hayatımızın en değerli hazineleridir. Bugün hem Hıdırellez’in coşkusunu hem de Anneler günü ’nün anlamını birlikte yaşıyoruz" dedi. Etkinlik, yoğun katılımla ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.