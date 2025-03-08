Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Malazgirt Bilim ve Sanat Merkezi’ni (BİLSEM) ziyaret etti.

Malazgirt Kaymakam Göksu Bayram, eşi Nebahat Elif Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ile birlikte Malazgirt Bilim ve Sanat Merkezi’ni (BİLSEM) ziyaret etti. Merkezde yapılan eğitim faaliyetleri ve öğrenciler için yürütülen projeler hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bayram, daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Bayram, BİLSEM’in yetenekli çocuklara sunduğu eğitim imkanlarının önemine vurgu yaptı.

Merkezin ilçeye sunduğu katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Bayram, daha sonra buradan ayrıldı.