Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Hacı Ali Akın Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kübra Akay ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti, eğitim hayatlarına ilişkin görüş ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik tavsiyelerde bulunan Arıkan, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyaret kapsamında okul idaresi ve öğretmenlerle de toplantı yapan Arıkan, eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda okulun mevcut durumu, ihtiyaç ve talepler ele alınarak eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar istişare edildi.

Okulun fiziki şartları ile güvenlik tedbirlerinin de gözden geçirildiği ziyarette, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Arıkan, eğitimin önemine vurgu yaparak özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti, başarılar diledi.