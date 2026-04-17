Erzincan'da zabıta ekiplerince kent genelinde faaliyet gösteren kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler şehir merkezinde 125 erkek kuaförü, 98 kadın kuaförü ve 58 güzellik merkezi olmak üzere toplam 281 iş yerini denetledi.

Kontrollerde iş yerlerinin ruhsat durumu, sorumlu müdür bulundurulup bulundurulmadığı, ustalık belgeleri, hijyen kuralları ve fiyat tarifeleri incelendi.

Denetimlerde standartlara uymadığı tespit edilen 11 iş yeri hakkında işlem başlatıldı.