Ordu’nun Korgan Kaymakamı Kerem Tuncer, 1. Amatör Lig’inde Korgan Belediyespor formasıyla sahada mücadele edecek.

Korgan ilçesinde spora verilen destek farklı bir boyut kazandı. Kaymakam Kerem Tunçer, ilçenin futbol takımı Korgan Belediyespor formasıyla sahaya çıkarak futbolcu olarak mücadele edecek.

Korgan Belediyespor tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz Kaymakamı Sayın Kerem Tunçer, ilçemizin futbol takımı Korgan Belediye Spor’da futbolcu olarak yer alacak ve hem maddi hem manevi anlamda büyük destek sağlayacaktır. Kulüp Başkanımız Ahmet Şahin, Kaymakamımızı makamında ziyaret ederek lisans işlemleri için gerekli imzaları attırmıştır. İlçemiz sporuna verdiği değer, gençlerimize örnek olan yaklaşımı ve desteği için Sayın Kaymakamımıza kulübümüz ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyor, kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.