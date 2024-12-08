Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sahasında unutulan eşyalar Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda sahiplerini bekliyor.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşın unuttuğu ya da kaybettiği eşyalara da sahip çıkıyor. Zabıta ekipleri, sorumluluk alanlarında bulduğu para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye, eşya vb. değerli parçaları sahipleri gelene kadar güvenli bir şekilde muhafaza ediyor. Eşyalarını unutan vatandaşlar, Büyükşehir Zabıtasının idari binasına başvuruda bulunarak, eşyalarını geri alabiliyor. Ortak kullanım alanlarında herhangi bir kayıp eşya bulan duyarlı vatandaşların, eşyaların sahiplerine güvenle ulaştırılması için zabıtaya başvurmaları gerekiyor.

Kayıt altına alınan kayıp eşyalar, 153 Çağrı Merkezi’nden sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanlar genellikle oluyor. Kredi ve banka kartları ile ilgili bankalara gerekli bilgi verilip, müşterilerine ait kredi kartları iptal ettiriliyor.