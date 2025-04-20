Kastamonu’nun doğal güzellikleri ve tarihi yapıları baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlardan büyük ilgi görmeye başladı.

Kastamonu’da her yıl binlerce turisti ağırlayan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Çatak Kanyonu, Azdavay Aşıklar Köprüsü, at çiftlikleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mahmutbey Camii başta olmak üzere tarihi yapılar ve doğal güzellikler, ilkbahar mevsimiyle birlikte yoğun ilgi görmeye başladı. Çevre illerden bölgeye gelen vatandaşlar, baharın renklerine bürünen manzaraların keyfini çıkartıyor. Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği geziye katılan vatandaşlar da kentin doğal güzellikleri arasında eşsiz bir gün geçirdi. Geziye katılan Kampoff Kastamonu Kamp ve Offroad Kulübü üyeleri de off-road araçlarıyla etkinliğe renk kattı.

Kampoff Kastamonu Kamp ve Offroad Kulübü Başkanı Ferhat Salur, Kastamonu’nun doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve gezilere katılarak macera ve doğa tutkunlarını bir araya getirdiklerini ifade etti.