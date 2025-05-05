Kastamonu’nun Tosya ilçesinde köylüler, tarım sezonunun bereketli geçmesi için şükür namazı kılıp yağmur için dua etti.

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı ve Suluca köylerinde tarım sezonunun bereketli geçmesi ve yağışların artması için dua edildi. Köy halkının yanı sıra, çevre köylerden gelen vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen programlarda şükür namazı kılınıp yağmur için dua edildi.

Suluca köyünde yaşayan vatandaşlar Hüseyin Baba Türbesi mevkiinde toplanarak yağmur için dua etti. Dua edilmesinin ardından vatandaşlara imece usulü yapılan yemekler ikram edildi.