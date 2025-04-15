Kastamonu’da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde off-road araçları ve motosiklet tutkunlarının katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

15- 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Uluslararası Turizm Haftası, Kastamonu’da kortej yürüyüşüyle başladı. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Cevizli Parkta toplanan protokol ve vatandaşlar kortej yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş, Belediye Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanında son buldu. Yürüyüşe off-road araçları, motosiklet gurupları, klasik araçlar, yöresel kıyafetli kadınlar, yöresel kıyafetli yabancı öğrenciler uluslararası öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Karaçomak Deresinden off-road araçlarının geçişi ile klasik araçların ve motosiklet guruplarının geçişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Meydanında Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Sevim, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven ile diğer davetliler tarafından Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından hazırlanan "Turizm" ve Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) tarafından hazırlanan "Kastamonu Fotoğrafları" sergisinin açılışı yapıldı.

Serginin ardından Kastamonu Atabey Gazi Derneği Sepetçioğlu Yöresel Oyun Ekibi, sepetçioğlu oyununu oynadı. Olgunlaşma Enstitüsü ve Sarı Konak Kadın Kooperatifi tarafından da Kastamonu’nun yöresel ürünleri sergilenerek, coğrafi işaretli taş baskı sanatı katılımcılara tanıtıldı.

"Türkiye, dünyanın en çok turist çeken ilk 5 ülkesi arasında yer alıyor"

Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Sevim, "Turizm, günümüzde sadece bir sektör değil, aynı zamanda barışın, kültürel etkileşimin ve sürdürülebilir kalkınmanın küresel aracıdır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insan uluslararası turizm hareketlerine katılmış ve yaklaşık 1,5 trilyon dolar harcama yapmıştır. Türkiye ise bu büyük hareketlilik içerisinde dünyanın en çok turist çeken ilk 5 ülkesi arasında yer alarak 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 61 milyon ziyaretçi ağırlamış ve 61 milyar doların üzerinde turizm geliri elde etmiştir. Bu veriler, ülkemizin turizmde ulaştığı düzeyi gösterdiği kadar, sürdürülebilir, nitelikli ve bölgesel kalkınmaya dayalı bir turizm modeline geçişin de gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu noktada, biz Kastamonu’da yaşayanlar ve bu kente gönül verenler olarak şunu sormalıyız: Bu büyük turizm hareketliliğinden Kastamonu nasıl daha fazla pay alabilir? Kastamonu, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi dokusu, kültürel mirası, özgün mutfağı ve içten insanlarıyla Türkiye’nin en özel turizm destinasyonlarından biridir. 19 ilçesinin her biri ayrı bir hikâyeye, ayrı bir güzelliğe sahip bu şehir, Küre Dağları Milli Parkı’ndan Valla Kanyonu’na, Ilgaz Dağı’ndan Gideros Koyu’na, ahşap konak mimarisiyle süslenmiş tarihi şehir merkezinden, yöresel mutfağımızın benzersiz lezzetlerine kadar keşfedilmeyi bekleyen büyük bir hazinedir" dedi.

"Bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkaran ve geliştiren projelere öncülük ediyoruz"

Kastamonu’yu kent modeli haline getirmek istediklerini söyleyen Prof. Dr. Sevim, "Kastamonu Üniversitesi olarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen ’İhtisas Üniversitesi’ misyonu çerçevesinde Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında Türkiye’de öncü olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda gerek akademik araştırmalarla gerekse yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektör iş birlikleriyle bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkaran ve geliştiren projelere öncülük ediyoruz. Turizm Fakültemiz, bu vizyonun en önemli yapı taşlarından biridir. Alanında uzman akademik kadromuz, disiplinler arası araştırmalarımız, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz sempozyumlar, kongreler ve öğrenci odaklı etkinliklerle Kastamonu’nun turizm değerlerinin tanıtımında da aktif bir rol üstleniyoruz. Bizler, turizmin yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve çevresel bir denge içinde yönetilmesi gereken bir kalkınma alanı olduğunun bilincindeyiz" diye konuştu.

"Turizmde yolun başındayız"

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven de, "Turizm, sadece bir sektör değildir. Aynı zamanda bir tanıtım, bir kalkınma ve gönül köprüsüdür. Bu köprünün ayaklarından biri de hiç şüphesiz Kastamonu’dur. Tarihi ve kültürel özellikleri, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan şehrimizi el birliğiyle turizmde hak ettiği yere ulaştırmak istiyoruz. Bu hedefler doğrultusunda öncelikle mevcut tesislerimizi korumalı ve kısa sürede kurumsallaştırmalıyız. Turizm destinasyon alanlarına yeni tesisler yapılarak il ve ilçe yatak kapasitesi arttırılmalı, tanıtımlar güncel, istikrarlı ve uluslararasını düzeyde olmalıdır. İstiklal Yolu, Evliyalar Haftası, İlk Türk Kadın Mitingi gibi etkinlikler turizm için fırsata çevrilmelidir. Bununla birlikte kent hizmetine dikkat edilmeli, gastronomi ve eldeki ürünler geliştirilmeli. Şehirdeki ulaşım hamleleri, organize sanayi hamleleri desteklenmelidir. Bu sayede otel doluk oranlarımız artacak, turizm rotaları güncellenerek, Kastamonu turlarının geçiş güzergahı olmaktan çıkacaktır. Kastamonu Turizmi hak ettiği yere ulaşacaktır. Turizmde yolun başındayız. Karamsar ve aceleci tavrı bırakıp istikrarlı çalışmalarımıza devam edelim. Mutlaka çalışmalarımızın karşılığını alacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından konser verildi.