Kastamonu’da park halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan otomobilde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Aracın motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören hastanenin güvenlik görevlileri ile çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta soğutma çalışması yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.