İklim değişikliği ve hava kirliliği, insan sağlığı ve doğa üzerindeki etkileriyle günümüzün en büyük sorunlarından biri haline geldi. Bu küresel krize dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Çocuk Alerjisi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nihat Sapan, kanatlı sektörünün öncülerinden HasTavuk A.Ş. ile önemli bir proje iş birliği gerçekleştirdi.

Çevre dostu üretimle örnek oluyorlar

HasTavuk, yıllardır tesislerinin bulunduğu bölgelerde gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarıyla çevre bilincini ön planda tutuyor. Aynı zamanda, su ve elektrik kullanımında tasarrufu amaçlayan yenilikçi kuru kesim teknolojisi ve güneş enerji sistemleriyle doğaya olan katkısını artırmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük kirleticileri ve sektörel etkiler

Prof. Dr. Sapan, seminerde yaptığı açıklamalarda, çevresel kirliliğin coğrafi ve sektörel boyutlarına da dikkat çekti: "Dünyayı en çok kirleten ülkeler sıralamasında Çin başı çekerken, ABD, Avrupa, Hindistan, Rusya ve Japonya ilk sıralarda yer alıyor. Sektörel bazda baktığımızda ise gemi ulaşımı, hava ulaşımı ve demir çelik sanayi en büyük etkenler olarak öne çıkıyor." Farkındalık eğitimleriyle geleceğe yatırım proje kapsamında, Bursa Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen seminerde, Prof. Dr. Nihat Sapan "İklim Krizi ve Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Konferans boyunca, iklim krizinin olumsuz etkileri ve bireysel olarak alınabilecek önlemler ele alındı.

Sapan, "Karbon ayak izimizi azaltarak, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için hepimiz bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz," dedi. Ayrıca, bisiklet kullanımı, toplu taşıma tercihleri ve israftan kaçınma gibi uygulamaların büyük fark yapabileceğini belirtti.

Toplum ve doğa için ortak hedef

HasTavuk, bu projeyle hem çevre dostu üretim süreçleriyle hem de toplumsal farkındalığa dikkat çekme çabalarıyla sektörde örnek bir duruş sergiliyor. Seminere katılan öğrenciler, hem çevre bilincine dair bilgi edindi hem de bireysel sorumluluklarını daha iyi kavradı. Etkinlik sonunda, okul müdürü Serkan Acehan, Prof. Dr. Nihat Sapan’a teşekkür ederek öğrencilerin hazırladığı özel bir hediyeyi takdim etti. Bu anlamlı iş birliği, çevreye duyarlılığı artırmaya yönelik etkili bir adım olarak hafızalarda yer edindi.