Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hayata geçirilen "Hayata Renk Verelim" projesi çerçevesinde öğrenciler, Ankara’yı ziyaret ederek Anıtkabir’i gezdi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Kronospan Orman Ürünlerince desteklenen "Hayata Renk Verelim" projesi devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kastamonu’da Reşit Çubukçuoğlu Ortaokulu öğrencileri, Ankara’yı ziyaret etti. Ankara gezisinde öğrenciler, 1. ve 2. meclis, Anıtkabir, müzeler ve Atatürk Orman Çiftliğini uzman rehber eşliğinde ziyaret ederek, bilgiler aldı.