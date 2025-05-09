Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim, Tedbirimi Alırım" programı kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Orman Benim, Tedbirimi Alırım" programı kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, belirlenen ormanlık alanda çöp toplayarak çevre temizliği yaptı.

Etkinlikte konuşan Orman İşletme Müdür Yardımcısı İbrahim Bozan, "Ormanlarımız sadece doğal güzellik değil, aynı zamanda geleceğimizdir. Her bireyin bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor" dedi.