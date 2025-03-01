Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Ocak ayında yapılan ihracat 29 milyon 431 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ‘Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Kastamonu’dan Ocak ayında yapılan ihracat 29 milyon 431 bin dolar oldu. Ocak ayında Kastamonu’dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 22 milyon 853 bin dolar ile "diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 2 milyon 58 bin dolar ile "kürk hariç, giyim eşyası imalatı" ürün grubu, 1 milyon 482 bin dolar ile "değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı" ürün grubu takip etti. Ocak ayında Kastamonu’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 55 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Ocak ayında Kastamonu’dan 49 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 20 milyon 89 bin dolar ile Bulgaristan yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 1 milyon 186 bin dolar ile Hindistan olurken üçüncü sırada 1 milyon 19 bin dolar ile İtalya bulundu.

Kastamonu’nun 2025 yılı Ocak ayındaki ithalatı ise 5 milyon 393 bin dolar oldu. 72 farklı ürün grubunda gerçekleşen ithalatın ilk üç sırasında 1 milyon 230 bin dolar ile "maden taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı" ürün grubu, 1 milyon 104 bin dolar ile "dokuma ürün grubu imalatı" ve 594 bin dolar ile "sığır ve manda yetiştirilmesi" ürün grubu yer aldı. Ocak ayında Kastamonu’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 1 milyon 83 bin dolar ile İtalya yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 31 bin dolar ile İsveç ve üçüncü sırada 808 bin dolar ile Çin yer aldı. Ocak ayında Kastamonu’ya 35 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti.

Öte yandan, Ocak ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Kastamonu’da yüzde 545,7 oldu.