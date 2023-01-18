Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçe merkezinde İ.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile İ.G. yönetimindeki 37 ABS 091 plakalı otomobil çarpıştı. İ.D. idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada İ.D. yaralandı. Yaralanan İ.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

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