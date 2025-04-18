Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 197 gram sıvı amfetamin maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 şahsa yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şahısların ikamet ve araç aramalarında bin 197 gram sıvı amfetamin maddesi, 30 gram esrar maddesi, 20,77 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu içiminde kullanılan 11 adet düzenek ile 21 bin 785 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.