Kastamonu Üniversitesine 14 farklı ülkeden gelen öğrenciler, 60 saatlik B1 düzeyinde Türkçe eğitimi aldı.

Yunus Emre Enstitüsü’nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Türkçe Yaz Okulu Programı, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri Türkiye’de buluşturdu. 7 Temmuz 2025’te 23 şehirde eş zamanlı olarak başlayan programa Kastamonu Üniversitesi de ev sahipliği yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, Arnavutluk, Fransa, Gürcistan, Mısır, Bosna-Hersek, Ukrayna, Filistin, İran, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Ürdün gibi 14 farklı ülkeden gelen öğrenciler, 60 saatlik B1 düzeyinde Türkçe eğitimi aldı.

Programın kapanış töreni, 25 Temmuz 2025 tarihinde Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı M. Sena Aygül, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Erol Topal, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ferda Merve Karamanoğlu ve Öğretim Görevlisi N. Demet Demirel katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Yunus Emre Enstitüsü ile yürütülen iş birliğinin, Türkçenin uluslararası ölçekte tanıtımına ve kültürlerarası etkileşimin gelişmesine katkı sunduğunu ifade etti. Türkçenin sadece bir dil değil, aynı zamanda köklü bir medeniyetin taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Kaymakcı, bu tür programların kültürel paylaşım ortamları oluşturduğunu ve Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleriyle de örtüştüğünü dile getirdi. Bu tür projelere ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kaymakcı, öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin kültürel elçileri olarak roller üstleneceklerine inandığını söyledi.

Kapanışta söz alan öğrenciler de Kastamonu Üniversitesi’nde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk dili ve kültürünü yerinde öğrenmenin kendileri için son derece değerli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Türkçe eğitiminin yanı sıra öğrenciler, program süresince düzenlenen kültürel geziler ve sosyal etkinlikler sayesinde Kastamonu’nun tarihî ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldu. Böylece üniversite, Türkçenin yaygınlaştırılmasına katkı sunarken aynı zamanda kentin kültürel mirasını da uluslararası gençlerle buluşturdu.