Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen farkındalık etkinliğine otizmli çocuklar ile üniversite öğrencileri doyasıya eğlendi.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Engelliler Haftası çerçevesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan ve Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Şevval Yiğit öncülüğünde fakülte bahçesinde düzenlenen "Otizm Farkındalık Etkinliği", öğrenciler, akademisyenler ve özel bireylerin bir araya geldiği renkli görüntülere sahne oldu.

Günün anlam ve önemine binaen etkinlik, Hemşirelik Bölümü öğrencisi Gonca Erdaş’ın otizme dair duygu yüklü bir şiir okumasıyla başladı. Ardından, Anneler Günü vesilesiyle Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Gülben Demirel bir konuşma gerçekleştirerek, özel bakıma ihtiyaç bireylerin annelerine duyulan minnettarlığı ve toplumdaki rollerinin önemini vurguladı.

Etkinlik, Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Doç. Dr. Kaçan, otizmli bireylerin yalnızca fark edilmek değil, aynı zamanda toplumsal hayata tam ve etkin katılım sağlamak istediklerini vurgulayarak, "Farkındalık yalnızca sembolik bir haftaya sığdırılamaz. Hepimizin sorumluluğu, daha kapsayıcı ve anlayışlı bir toplum inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Hüseyin Üster Özel Eğitim Merkezi ve İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu da katıldı. Özel eğitim kurumlarından gelen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte oyunlar oynayarak, müzik ve dans eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Kurulan çeşitli atölyeler ve interaktif alanlarda bire bir iletişim kurulması, farkındalık mesajlarının daha derinlemesine hissedilmesini sağladı.

Etkinlik kapsamında sahne alan Raksan Halk Dansları Topluluğu, sergilediği halk oyunları performansıyla büyük beğeni topladı. Program süresince Hemşirelik Bölümü öğrencileri aktif rol üstlenerek organizasyonun her aşamasında görev aldı ve özel bireylerle birebir ilgilendi.

Gün boyunca süren etkinlikler sonunda katılımcılar keyifli anlar yaşarken, otizme dair farkındalık mesajları hep birlikte paylaşıldı.