Kastamonu Üniversitesi’nde iki program daha "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi" logosu aldı.

Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı iki program daha, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu mezuniyet belgelerinde kullanma hakkı kazandı. Geçtiğimiz günlerde 50’nci Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu toplantısında alınan kararla Kastamonu Üniversitesi’nin kalite odaklı eğitim anlayışını yansıtan iki program daha uluslararası düzeyde tanınma imkanına kavuştu.

TYÇ logosu kullanma hakkı kazanan programlar arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile İletişim Fakültesi’nin Gazetecilik lisans programları yer alıyor. Söz konusu programlar, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunu kullanarak uluslararası düzeyde tanınma fırsatı elde etmiş olup, mezunlarına daha geniş kariyer ve eğitim imkanları sunacak.

Geçtiğimiz aylarda TYÇ logosu alan Spor Bilimleri, Fen Fakültesi, Turizm Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleriyle birlikte 2025 yılının ilk altı ayında TYÇ logosu kullanma hakkına sahip olan program sayısı 10’a yükseldi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmayı ve öğrencilerin küresel ölçekte rekabetçi alanında uzman nitelikli bireyler olarak yetişmesini amaçladıklarını belirterek, bunun için de eğitim kalitesini her geçen yıl artırdıklarını kaydetti.

Rektör Topal, TYÇ logosunun, mezunların diplomalarına uluslararası geçerlilik kazandırarak eğitim ve kariyer hayatlarına katkı sağlayacağını ifade etti.