Kastamonu Üniversitesi tarafından "Bilim Kafe" etkinliklerinde ilk söyleyişi Doç. Dr. Erol Tekin ile başladı. Söyleyişi Tekin, "Bir Fikir Dünyayı Değiştirir" başlıklı altında girişimcilikle ilgili bilgiler verdi.

Kastamonu Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu ve Bilim İletişim Ofisi koordinasyonunda düzenlenen akademik bilgi birikimini toplumla buluşturmayı amaçlayan Bilim Kafe etkinlikleri, Kastamonu Üniversitesi Yaşayan Müze ve Şehir Arşivi’nde başladı.

Bilim İletişimi Ofisi’nin öncülüğünde hayata geçirilen etkinliklerin ilki, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Tekin’in katılımlarıyla "Bir Fikir Dünyayı Değiştirir" başlıklı söyleşisiyle gerçekleşti.

Kastamonu Üniversitesi Basın Yayın Müşaviri Doç. Dr. Selver Mertoğlu, üniversitelerin yalnızca bilginin üretildiği değil, aynı zamanda bu bilginin toplumla buluşturulduğu önemli merkezler olduğunu vurguladı.

Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda, Türkiye’nin dört bir yanındaki 150’ye yakın üniversitenin katkısıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen Bilim Kafe etkinliklerinin bir parçası olmaktan büyük heyecan duyduklarını söyleyen Mertoğlu, "Bu etkinlik; katılımcı sayısı, üniversite katkısı ve coğrafi kapsamı açısından değerlendirildiğinde, dünyanın en geniş ölçekli bilim kafe organizasyonu olma özelliği taşıyor. Bu buluşmalarla birlikte, bilimin sadece uzmanlara ait bir alan olmadığını; aksine toplumun her kesiminin bilimle bağ kurabileceğini, kurması gerektiğini hep birlikte vurguluyoruz. Çünkü biz, üniversitelerin sadece bilginin üretildiği değil, aynı zamanda bu bilginin toplumla doğrudan paylaşıldığı alanlar olduğuna inanıyoruz. İşte bu anlayışla, Yükseköğretim Kurulu’muzun liderliğinde üniversiteler bünyesinde Bilim İletişimi Ofisleri kurulmaya başlandı. Bu ofislerin temel amacı, üniversitelerde biriken bilimsel bilgi ve birikimi toplumla buluşturmak, bilimi herkesin anlayabileceği, sorgulayabileceği ve katkı sunabileceği bir zemine taşımaktır. Kastamonu Üniversitesi olarak bizler de, bu vizyonun bir parçası olarak bilimsel birikimimizi yalnızca akademik çevrelerle sınırlı tutmuyor; şehrimizle, toplumumuzla, gençlerimizle ve tüm paydaşlarımızla paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Üniversiteler bünyesinde kurulan Bilim İletişimi Ofislerinin amacının, bilimsel bilgiyi halkla buluşturmak olduğunu ifade eden Mertoğlu, "Burada bir kahve masasında başlayan, dünyaya yayılan ve şimdi Kastamonu’da çay eşliğinde devam eden bir fikrin izindeyiz: ‘Bir Fikir Dünyayı Değiştirir’ Gerçekten de, tarihteki tüm büyük dönüşümlerin arkasında önce bir fikir, ardından bu fikre inanan insanlar ve sonra onu eyleme döken cesur adımlar vardır. Fikirler, başlangıçta bir masa sohbeti, bir merak cümlesi ya da bir çay sohbetiyle doğar. Ama doğru zamanda, doğru araçlarla desteklendiğinde girişime, yeniliğe, hatta toplumsal dönüşüme dönüşebilir" diye konuştu.

Etkinliğin ilk konuk konuşmacısı ise Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erol Tekin oldu.

Bireysel fikirlerin toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çeken Tekin, girişimciliğin yalnızca ekonomik değil; sosyolojik, psikolojik ve teknolojik boyutlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Girişimciliğin toplumsal ihtiyaçlardan doğarak ekonomik ve bilimsel gelişmeye katkı sunduğunu söyleyen Tekin, "Bir fikrin dünyayı değiştirme potansiyeli vardır. Ancak her parası olan girişimci olamaz. Sürdürülebilirlik, rekabet ve doğru kaynak kullanımı girişimciliğin temelini oluşturur" ifadelerini kullandı.

Doğal kaynaklar ve insan ve sermaye kaynakları açısından Türkiye’nin zengin bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Tekin, girişimcilerin bu kaynakları doğru kullanarak toplumsal fayda sağlayabileceğini vurguladı. Tekin, başarılı girişimlerin; müşterinin beklentisini ve psikolojisini doğru analiz eden, zamanı ve zemini iyi okuyan bireyler tarafından ortaya konulduğunu belirtti.

Etkinlikte katılımcılar da sürece interaktif olarak dahil oldu. Bilimsel üretimin toplumsal faydaya dönüştürülmesinin öneminin altı çizilen söyleşi sonunda, Doç. Dr. Erol Tekin’e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

Halkın ilgisiyle karşılanan Bilim Kafe etkinlik dizisinin önümüzdeki günlerde farklı konu ve konuklarla devam etmesi planlanıyor.