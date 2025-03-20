Kastamonu Üniversitesi, Webometrics 2025 sıralamasında 2 bin 2782’inci sıraya yükseldi.

Kastamonu Üniversitesi, Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025 sonuçlarına göre dünya genelinde 2 bin 278’nci sıraya yükselerek son üç yılda toplam 681 basamaklık bir ilerleme kaydetti. Akademik üretkenlik, dijital görünürlük ve açık erişim politikalarındaki iyileştirmeler sayesinde Kastamonu Üniversitesi, sıralamasında istikrarlı bir yükseliş gözlemlendi.

2022 yılında dünya sıralamasında 2 bin 959. basamakta yer alan Kastamonu Üniversitesi, 2023 yılında 2 bin 619, 2024 yılında ise 2 bin 429. sıraya yükselmişti. 2025 yılında 2 bin 278. sıraya ulaşarak, geçtiğimiz yıla kıyasla 151 basamak daha ilerleme sağladı. Türkiye sıralamasındaki kesin veriler henüz açıklanmamış olsa da, bu yükselişin ulusal düzeyde de olumlu bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversitenin akademik performansını artırmaya yönelik yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, "Son yıllarda bilimsel üretkenliği teşvik eden projelerimiz, araştırmalarımız ve açık erişime verdiğimiz önem ve dijital altyapımızdaki güçlendirme çalışmalarımızın etkilerini görmeye devam ediyoruz. Bu süreçte katkı sağlayan akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha güçlü bir akademik kimlik oluşturma hedefimize yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kastamonu Üniversitesi, bilimsel araştırmalara verdiği destek ve dijital dönüşüm çalışmalarıyla önümüzdeki yıllarda da akademik sıralamalarda ilerlemeyi hedefliyor.