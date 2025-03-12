Kastamonu Üniversitesi, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) ile dijitalleşmeye geçerek çevreyi koruma noktasında önemli bir adım attı.

Kastamonu Üniversitesi, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) ile dijitalleşme yolunda önemli bir adım atarak, çevre dostu bir dönüşüme imza attı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ÜBYS ve E-Kampüs Birimi tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda dolaşıma giren evrak sayısı hızla artmaya devam ediyor.

2021 yılından itibaren ÜBYS üzerinden üretilen evrak, öğrenci belgesi, transkript, ek ders yükü formu, akademik teşvik başvuru evrakları, online başvuru sisteminden alınan başvurular ve destek talep sistemleri gibi pek çok işlem elektronik ortamda yapılmaya başlandı. Bu dijitalleşme ile 2021 yılında toplamda 3 milyon 701 bin 156 evrak elektronik ortamda dolaşıma alındı. Bu sayede 445 ağacın kesilmesinin, 2 bin 220 ton suyun tüketilmesinin, 125 ton karbondioksit gazının salınmasının ve 8,88 ton atığın çevreye zarar vermesinin önüne geçildi.

2022 yılında ise bu rakamlar daha da arttı. 4 milyon 564 bin 340 evrakın elektronik ortamda dolaşımı sağlanarak, 549 ağacın kesilmesi engellendi. Ayrıca, 2 bin 738 ton suyun tüketilmesi, 155 ton karbondioksit gazının salınması ve 10,95 ton atığın çevreye zarar vermesi engellendi.

2023 yılı itibarıyla 5 milyon 97 bin 840 evrakın elektronik ortamda dolaşımı tamamlandı. Bu sayede 614 ağacın kesilmesi önlendi, 3 bin 58 ton suyun tüketilmesi engellendi, 173 ton karbondioksit gazının çevreye yayılması ve 12,23 ton atığın çevreye zarar vermesi engellendi.

2024 yılında ise 5 milyon 749 bin 248 evrakın elektronik ortamda dolaşımı sağlandı. Bu sayede 692 ağacın kesilmesinin önüne geçildi, 3 bin 449 ton suyun tüketilmesi engellendi, 195 ton karbondioksit gazının çevreye salınması ve 13,80 ton atığın çevreye zarar vermesi engellendi.

Kastamonu Üniversitesi, her yıl kurtardığı ağaçlarla sanal ormanını büyütmeye devam ediyor. 2021’de 445 ağaçla başlayan bu sanal orman, 2022’de 994, 2023’te bin 608 ve 2024’te 2 bin 302 ağaca ulaşarak çevreye verdiği katkıyı artırıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, dijitalleşme ve çevre dostu adımlar konusunda yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin dijital dönüşümü sayesinde yalnızca eğitim ve araştırma alanlarında değil, çevreye olan katkılarımızda da önemli bir yol kat ettik. Bu süreç, hem Üniversitemizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor hem de çevremize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemize yardımcı oluyor. Geleceğe yönelik daha yeşil bir dünya için dijitalleşmeyi bir fırsat olarak değerlendirerek, bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.