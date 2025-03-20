Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Gazetecilik Bölümü, eğitimde yüksek kalite standartlarını başarıyla tamamlayarak akredite edildi.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından iki yıl süreyle akredite edildi. Gazetecilik eğitiminin disiplinler arası yapısı, akademik kadrosu, öğrenci başarısı ve mezunlarının sektöre uyumu gibi kriterleri başarıyla karşılayan bölüm, böylece eğitim kalitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde tescillenmesini sağlamış oldu.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, bu akreditasyonun, öğrencilere sunulan eğitimin kalitesinin tescillenmesi ve mezunların medya sektöründe başarılı kariyerler yapabilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Çetin, akreditasyon sürecinde emeği geçen öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a teşekkür etti.

Bu gelişmenin yanı sıra, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün akreditasyon süresi bir yıl uzatıldı. Bu durum, bölümün eğitim kalitesinin daha da güçlendirilmesi ve öğrencilere daha iyi imkanlar sunulması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise Gazetecilik Bölümü’nün akreditasyon başarısının, Kastamonu Üniversitesi’nin eğitim kalitesine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, iletişim alanındaki akademik standartların sürekli iyileştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.