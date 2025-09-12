Kasımpaşa sol bek oyuncu Emre Taşdemir’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, İngiliz ekibi Nottingham Forest ekibinin Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva’yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Kasımpaşa, 30 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir’in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Emre Taşdemir, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Emre Taşdemir’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA