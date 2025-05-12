Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASEM) tarafından düzenlenen çevrim içi seminer yoğun katılımla gerçekleşti.

KASEM’in çevrim içi seminerinde dijital pazarlama stratejilerinin algoritmalarla ilişkisi, ele alındı.

KASEM tarafından düzenlenen "Algoritma Dünyasında Dijital Pazarlama Stratejileri" başlıklı ücretsiz eğitim seminerinde dijital dünyada algoritmaların pazarlama stratejilerine etkisi detaylarıyla ele alındı.

Eğitim, Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Cengiz tarafından verildi. KASEM’in sosyal medya video izleme platformu hesabı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşen etkinliğine Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılım sağlandı.

Seminerin ardından katılım belgeleri ve sertifikalar, ertesi gün e-Devlet sistemine yüklendi. Bir sonraki ücretsiz eğitim semineri, 20 Mayıs’ta Seda Öğretir tarafından verilecek.