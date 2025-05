Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent’te çalışmalarını yürüten ve şu ana kadar 18 ayrı patente imza atan HBX Ar-Ge, şimdi de hücrelerin savunma sistemini geliştirerek yaşlanmayı geciktirecek çalışma başlattı. HBX-HGM71 (AA) krem formu adıyla yürütülen çalışma ile tabiatın biyoaktif zenginliğiyle hücresel savunma sisteminin desteklenmesi hedeflendiği belirtildi.

Aydın’da faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge, bölgedeki endemik bitki çeşitliliğinden yola çıkarak geliştirdiği HBX-HGM71(AA) isimli bitkisel formülasyonun topikal krem formatındaki biyoaktif özelliklerini bilimsel raporlarla ortaya koydu. HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, 2020/13009 numarasıyla patentlenerek tescillenen bu formülün yüksek antioksidan kapasitesi ve doğal fenolik içeriğiyle dermokozmetik alanda yeni dönem başlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çeyrek asırdan bu yana sürdürdükleri çalışmalara, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı ve akredite edilmiş laboratuvarlarda analiz ettirdiklerini kaydeden Hakan Başlık, "Gerçekleştirilen analizlerde, formülasyonun içeriğinde yer alan oleik, linoleik ve alfa-linolenik asit gibi doymamış yağ asitlerinin oranları toplamda % 82,25 gibi dikkat çekici bir düzeyde olduğu saptandı. Ayrıca tokotrienoller (doğal E vitamini) ve toplam fenolik bileşik miktarı (3655 mg/kg) ile bu krem, ciltte yaşlanmayı önleyici, bariyer güçlendirici ve oksidatif stres baskılayıcı etkiler sunuyor. Bu güçlü profil, cilt esnekliğini artırma, epidermal su kaybını azaltma ve serbest radikallere karşı savunma geliştirme gibi etkilerle, HBX-HGM71(AA)’yı doğal kozmetik dünyasında özgün bir yere yerleştireceğine inanıyorum" dedi.

"Çalışmalarımızın tamamı doğal"

Ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynak zenginliği yanından biyolojik çeşitlilik bakımından da çok önemli varlığa sahip olduğunu belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, "Tüm Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin bitki türü bulunmasına karşın, ülkemiz, yaklaşık 4 bini endemik, yani bu coğrafyaya has olmak üzere toplam 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Aydın ilinin de içinde yer aldığı Ege Bölgesi bu konuda oldukça zengin. Sadece Dilek Yarımadası Mili Park’ımız 804 çeşit bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan önemli bir kısmı da endemik tür. Kovid 19 pandemi süreciyle birlikte dünyada bazı dengeler değişti. Doğal ve tabii olan her şeyin değeri arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın verilerine göre şu an itibariyle tespiti yapılan tür sayısı 13 bin 404 adettir. Bunlardan 12 bin 141 adedi bitki, 1.263 adedi ise hayvan türü. Envanteri yapılan türlerden; 428 adedi lokal endemik, 3 bin 275 adedi de endemik tür olup, bu türler dünya üzerinde sadece Türkiye’de bulunmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitki çeşidi sayımız ise 4 bin 832 adettir. Bu kadar büyük bir zenginliğe sahip olan ülkemiz ve özellikle Ege’deki bu değerlerin kıymete dönüştürülmesi için projeli çalışmalarımız devam ediyor. HBX-HGM71(AA) krem formunu da bölgemizin tamamen doğal olan ürünleri ile tasarladık. Amacımız hem insanlığa hem de ülkemize ve bölgemize fayda sunmak" dedi.