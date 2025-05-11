MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 10-11 Mayıs tarihlerinde Tuzla Motorsporları Kulübü (TMK) tarafından Spor Toto, ICRYPEX ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla İstanbul’da organize edildi.İSTANBUL (İGFA) - HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan final yarışları sonunda; 9 yaş altı sporcuların katılımına açık micro kategoride Borusan Otomotiv Motorsport'tan Zayn Sofuoğlu ilk birinciliğini elde ederken, Ali Ersin Yücesan ikinciliği ve Aras Pınar da üçüncülüğü kazanan sporcular oldular.

Mini kategoride birinciliğe ulaşan isim Borusan Otomotiv Motorsport'tan Cem Karakömür olurken, Doruk Sırnaç ikinci ve Ali Sururi Akgün de üçüncü oldular. 16 sporcunun katıldığı Junior kategoride Dynamic Racing Team’den Erin Ünlüdoğan birinciliği elde ederken, hafta sonunu Ali Fuat Miras ikinci ve Demir Sağım da üçüncü olarak tamamladı.

Senior kategoride ise Emre Ergör Karting Team’den Ateş Birinci kariyerinin ilk birinciliğini kazanırken, onu ikinci sırada Onur Müldür ve üçüncü sırada Ayşe Çebi takip ettiler. Borusan Otomotiv Motorsport' pilotu Ayşe, aynı zamanda kadınlar birincisi olarak da podyuma çıktı. Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team kazanarak şampiyona takımlar birinciliğindeki liderliğini sürdürdü.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 26-27 Temmuz tarihlerinde Kütahya Çini Spor Kulübü (KÇSK) tarafından yine Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek olan 3. ayak yarışları ile devam edecek.