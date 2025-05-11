ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD ile Çin arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde dün başlayan ve bugün de devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İşlerin iyi gideceği konusunda iyimseriz. Ekipler, gerçekten önemli olan müzakereler üzerinde sıkı çalışıyor" dedi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD ile Çin arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde dün başlayan ve bugün de devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerinin yol açtığı ticari gerilimi azaltmayı amaçlayan görüşmeler konusunda "iyimser" olduğunu söyledi. Lutnick, her iki ülkenin de müzakere ekiplerini desteklediğini belirterek, "İşlerin iyi gideceği konusunda iyimseriz. Ekipler, gerçekten önemli olan müzakereler üzerinde sıkı çalışıyor" dedi.