Kartepe’de 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif vesilesiyle İslam dünyası için manevi anlam taşıyan Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyarete sunuldu.

Ramazan Ayı’nın manevi huzur ve anlam yüklü atmosferi çerçevesinde, Kartepe Belediyesi özel bir etkinlik düzenleyerek Kent Meydanı’nda bulunan Sanat Evi’nde Sakal-ı Şerif’i halkın ziyaretine açtı. Kıymetli emanetin ziyareti, düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerine ayrı bir boyut katarken, Kartepeliler tarafından da yoğun ilgi ve saygıyla karşılandı. Sakal-ı Şerif’in sergilenmesi, yalnızca manevi duyguları pekiştirmekle kalmadı, aynı zamanda vatandaşların Ramazan ruhunu daha derinlemesine hissetti. Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Kartepe Sanat Evi’nde sergilenen Sakal-ı Şerif’i yerinde ziyaret etti.