Kartepe’de Köseköy Mahallesi ve Ertuğrulgazi Mahallesi’nde asfalt serim işlemleri gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Köseköy Mahallesi Göktuğ Sokak’ta 70 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yolda zemin yenilemesi yapılırken, Ertuğrulgazi Mahallesi Hazer Sokak’ta ise 80 metre uzunluk ve 10 metre genişlikteki alanda asfalt serimi gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların günlük yaşamını minimum seviyede etkileyecek şekilde planlamalar yaparak asfaltlama faaliyetlerini tamamladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her noktada ekiplerin aktif şekilde görev yaptığını belirterek, "Kartepe’mizin tüm mahallelerinde, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla sahadayız. Sadece bugünü değil, yarını da düşünerek daha sağlam ve uzun ömürlü yollar inşa ediyoruz. Bu anlayışla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ulaşım, bir kentin en önemli damarlarından biridir ve biz bu damarı güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.