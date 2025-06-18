Bu hafta sonu, milyonlarca üniversite öğrencisi adayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter dökecek. Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Müdürü Aslı Orman, sınavdan bir gün önce ders çalışmanın faydadan çok zarar getirdiğini belirterek, "Açık havada yürüyüş, müzik dinlemek ya da sevdikleriyle vakit geçirmek sınav öncesi ruh halini olumlu etkiler" dedi.

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplam 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğu sınav, üç oturumda tamamlanacak. Uğur Okulları PDR Müdürü Aslı Orman, sınav öncesi son günün, başarıyı doğrudan etkileyen fiziksel ve zihinsel rahatlama için ayrılması gerektiğine dikkat çekti.

Aslı Orman, "Araştırmalar gösteriyor ki sınavdan bir gün önce yoğun ders çalışmak veya yeni konu öğrenmek faydadan çok zarar getirir. Öğrenciler son günü, zihinsel yorgunluklarını atacak, bedeni rahatlatacak ve sınav için olumlu psikolojik zemin hazırlayacak aktivitelerle geçirmelidir. Açık havada yürüyüş yapmak, sevdiklerinizle sohbet etmek, müzik dinlemek gibi hobisel aktivitelerle geçirmek zihinsel yorgunluğu atar ve olumlu bir psikolojik zemin hazırlar. Ağır sporlardan kaçınılmalı ve mideyi yoracak besinler yenmemeli. Uyuyamazsanız bile en geç saat 22.00’de yatağa girilmeli ve dijital ekranlardan uzak durulmalı’’ dedi.

Sınav günü ani değişikliklerden kaçınılmalı

Aslı Orman, her öğrencinin sınav hedefi ve güçlü olduğu derslerin farklı olması nedeniyle uygulanacak sınav stratejisinin de kişisel olması gerektiğini belirtti. Orman şunları söyledi:

"Yıl boyunca girilen deneme sınavlarında kendinize özel olarak geliştirdiğiniz stratejiye sadık kalmak önemli. Ani değişikler sınav esnasında panik oluşturabileceği için bundan kaçınılmalıdır."

Puan türüne göre zaman dağılımı

Öğrencilerin hedeflediği puan türüne göre testler arasında doğru zaman dağılımı yapmaları gerektiğini vurgulayan Orman, şu bilgileri paylaştı:

"Alan fark etmeksizin tüm adayların TYT’de 120 soruyu 165 dakikada cevaplayabilmeleri için süreyi doğru kullanmaya dikkat etmeliler. AYT sınavında ise 160 soruya 180 dakikayı doğru kullanmaları için; sayısal puan hedefleyen adaylar, matematik ve fen testlerine daha fazla süre ayırmalı. Eşit ağırlık öğrencileri matematik ile edebiyat-sosyal-1 testlerine ağırlık verilmeli. Sözel alan hedefleyen adaylar için ise edebiyat ve sosyal-2 testleri belirleyici olacaktır."

Sınavın ilk dakikaları moral için belirleyici

PDR uzmanı Orman, adayların denemelerdeki net sayılarına ve süre dağılımına bakarak kendi test önceliklerini belirlemesinin büyük avantaj sağlayacağını; sınava kendini güçlü hissettikleri testten başlamanın moral açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Sınavın ilk dakikalarının öğrencinin genel psikolojisi üzerinde etkili olduğunu belirten Orman, "Adaylara genellikle önerilen, kendilerini en rahat ve başarılı hissettikleri testten başlamalarıdır. İlk testte elde edilen başarı hissi, ’başardım’ duygusunu erkenden yaşatarak sınavın temposunu belirler. Ancak alışılan çözüm sırası bozulmamalıdır. Soruyla inatlaşmamak ve zaman kaybetmemek çok önemli. Kararsız kalınan sorularda genellikle içgüdüsel olarak gelen ilk cevabın doğru olma ihtimali yüksektir. Ancak hiçbir fikrin olmadığı sorularda rastgele işaretleme yapmak yerine boş bırakmak, 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sistemde daha mantıklı olabilir’’ dedi.

Sınavda kontrol edilmesi gerekenler: Kodlama ve dikkat hayati önem taşıyor

Sınav performansını sadece bilginin değil, teknik doğruluk ve dikkatin de belirlediğini belirten Aslı Orman, öğrencilerin doğru bildiği bir sorunun hatalı kodlanmasıyla puan kaybedebileceğine dikkat çekerek şu önemli tüyoları verdi:

"Kodlama Hataları: Cevapların optik forma doğru geçirilip geçirilmediği her 10-15 soruda bir kontrol edin.

Cevapsız (Boş) Sorular: Sınavın sonuna doğru boş bırakılan sorular mutlaka kontrol edilmeli.

T.C. Kimlik Numarası ve Kitapçık Türü: Bu bilgilerin doğru kodlandığından emin olun.

Yanıtların Dengesi: Sürenin sonunda eksik kalan testlere hızlıca göz atın.

Yanıt Kontrolü ve Geri Dönüş: Sınavın son 10 dakikasını, daha önce yanıt vermeden geçilen veya kararsız kalınan soruları gözden geçirmek için ayırın."