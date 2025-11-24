Kartepe Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KARMEK) kursiyerleri, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Uras Ege'nin tedavisine katkı sağlamak amacıyla yardım etkinliği düzenledi.

Emekevler Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilen faaliyete mahalle sakinleri ve gönüllüler ilgi gösterdi. KARMEK kursiyerleri, kampanya kapsamında kendi hazırladıkları el emeği ürünleri satışa sundu. Kampanyanın, Uras Ege'nin tedavi masraflarına katkı sağlamanın yanı sıra, DMD hastalığına yönelik farkındalık oluşturmayı da amaçladığı belirtildi.

Yardım etkinliğinde elde edilen tüm gelirin Uras Ege'nin tedavisine bağışlanacağı kaydedildi. Kampanyanın, Kartepeli vatandaşların yüksek katılımıyla başarıyla tamamlandığı öğrenildi.