Kartepe Belediyesi ekipleri kar yağışına tüm hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısıyla başlayan kar yağışı kapsamında Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kar timlerini hızlı bir şekilde sahaya yönlendirdi. Kartepe Belediyesi’ne bağlı olarak karla mücadelede görev alan ekipler, toplamda 50 personel ve geniş bir araç filosuyla ulaşımın kesintisiz devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 4 tuz serici ve küreme bıçaklı kamyon, 2 küreme bıçaklı kamyon, 5 kamyon, 3 mini tuz serici, 25 kazıcı yükleyici, yükleyici kepçe ve 2 grayder aktif olarak görev alıyor.

İlçe genelindeki yollar ve köy bağlantı güzergahlarının açık kalmasını sağlayan ekipler, kar yağışlarından halkın etkilenmemesi için gece gündüz görev başında olacak.