Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen açık hava sineması sezonu başladı.
Yaz aylarına özel düzenlenen açık hava sinema etkinlikleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Kanal Park’ta başladı. Hafta sonu gerçekleştirilen ilk gösterimde, çocukların severek izlediği "Rafadan Tayfa: Kapadokya" adlı animasyon filmi perdeye yansıdı.
Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, aileleriyle birlikte sıcak yaz akşamını sinema keyfiyle değerlendirdi. Özellikle çocukların büyük heyecan yaşadığı gösterim, samimi ve keyifli bir ortamda gerçekleşti.
Kartepe Belediyesi’nin açık hava sinema etkinlikleri yaz boyunca Kanal Park’ta devam edecek. 12 Temmuz, 26 Temmuz, 9 Ağustos, 23 Ağustos, 6 Eylül tarihlerinde farklı sinema gösterimleri vatandaşlarla buluşacak.