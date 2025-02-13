Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılında ilçe genelinde 2 bin 551 market denetimi yapıldı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumak ve haksız kazançların önüne geçmek amacıyla yıl boyunca denetimlerine aralıksız devam etti. Özellikle marketler gibi sıkça tercih edilen işletmelerin denetimleri, hem tüketicilerin güvenliğini sağlamak hem de ticari kurallara uyulması noktasında sıkı denetim yapıldı.

Zabıta ekipleri; hijyen kurallarına, ürünlerin son kullanma tarihlerine, reyon düzenlemeleri ve kasa fiyatlarının uyumuna dikkat ederken, denetimler sırasında uygunsuz ürünlere rastlanan işletmelere gerekli uyarı ve cezai işlemleri uyguladı. Bu kapsamda 2024 yılında 2 bin 551 denetim gerçekleştirildi.