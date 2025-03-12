Kartepe Sanat Evi’ndeki Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği Ramazan ayı etkinlikleri, bu hafta sonu Kartepe Sanat Evi’nde gerçekleşen atölye çalışmalarıyla sürdü. Vatandaşlar, Karagöz-Hacivat, kukla yapımı, ahşap kandil boyama ve seramik kandil yapımı gibi etkinliklere yoğun ilgi göstererek keyifli anlar yaşadı.

Atölye çalışmalarına katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bu Ramazan, Kartepe’de bambaşka bir atmosfer sizi bekliyor. Ramazan’ın ruhuna uygun olarak hazırlanan birbirinden özel etkinlikler, gösteriler, programlar, Sanat Evi’mizde ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde tüm coşkusuyla sürüyor. Siz de bu eşsiz deneyimi kaçırmayın" dedi.

Her yaş grubuna hitap eden etkinliklerin yanı sıra Kartepe Sanat Evinde hazırlanan Ramazan Sokağı da ziyaretçilerden tam not alıyor. Geçmişten günümüze Kabe fotoğrafları sergisi, sanal gerçeklik gözlüğü ile Kabe ve Mescid-i Aksa ziyareti 7 gün boyunca ziyaret edilebiliyor.