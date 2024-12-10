Samsun’da 5-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finalleri’nde Kartepe Belediyespor Yüzme Takımı, tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye’nin dört bir yanından 41 ilden 710 sporcunun katıldığı turnuvada Kartepe’nin genç yüzücüleri üstün performanslarıyla dikkat çekti.

Madalyalarla dolu bir turnuva

Kartepe Şehit Mahmut Demirel Yüzme Havuzunda yetiştirilen Kartepe Belediyesporlu yüzücüler, çeşitli kategorilerde elde ettikleri derecelerle hem ailelerini hem de antrenörlerini gururlandırdı. Başarılı sporcular ve kazandıkları dereceler:

Tarık Noah Çelik 100 metre kelebek stilinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya, Melikşah Ata Tekbaş 100 metre ve 200 metre kurbağalama stillerinde Türkiye şampiyonu, 50 metre kurbağalama stilinde Türkiye üçüncüsü olarak altın ve bronz madalya, Barış Mucuk 100 metre ve 200 metre sırtüstü stillerinde Türkiye yedinciliği elde ederek altın madalya, Nil Zülal Kardil 50 metre ve 100 metre kurbağalama stillerinde Türkiye on birinciliği ile altın madalya, Berke Kobya 50 metre, 100 metre ve 400 metre serbest stillerinde bronz madalya kazandılar. Bu neticeler ile Kartepe Belediyespor Yüzme Takımı, Kocaeli’ni gururlandırarak büyük başarı elde etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepe Belediyespor Yüzme Takımı’mızın Samsun’da düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finalleri’nde elde ettiği büyük başarıdan dolayı sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini yürekten tebrik ediyorum. Gençlerimizin azmi ve çalışkanlığı, Kartepe’mizin gururu olmuştur. Bursa’da gerçekleşecek 12 Yaş Türkiye Şampiyonası’nda da tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayız” dedi.