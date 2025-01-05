Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, yolu ulaşıma kapattı. Onlarca araç yolda kalırken, otobüse zincir takılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda Sarıalan Yaylası’na yakın bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya’dan dönüş yolunda bir yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yolda yan dönerek, yolu gidiş geliş trafiğe kapattı. Vatandaşlar otobüsün lastiklerine zincir takmak için çalışma başlatırken, onlarca araç yolda kaldı. Zincir takılmasının ardından otobüsün hareket etmesiyle yol yaklaşık 1 saatin ardından tekrar ulaşıma açıldı.