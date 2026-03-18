Kartal Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü geniş kapsamlı sosyal destek seferberliğini başarıyla sonuçlandırdı. Yıl boyu kesintisiz devam eden sosyal yardım faaliyetleri, Ramazan'ın dayanışma ikliminde daha geniş bir kapsama ulaştırılarak ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taşındı.

Kartal Belediyesi Gıda Bankası'nda titizlikle hazırlanan yardım kolileri, 20 mahallede belirlenen hanelere planlı bir takvim doğrultusunda ulaştırıldı. Belediye kaynakları ve hayırsever bağışçılar aracılığıyla temin edilen paketler; bakliyat çeşitlerinden yağa, salçadan makarnaya, un ve temel tüketim ürünlerine kadar bir mutfağın öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandı. Sosyal yardım sistemine kayıtlı vatandaşların adreslerine bizzat teslim edilen bu desteklerle, ekonomik zorluk yaşayan ailelerin bütçelerine katkı sağlanırken toplumsal dayanışma ağı da güçlendirildi.

'Kartal'da kimse kendini yalnız hissetmiyor'

Yardımların tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki güçlü dayanışma yapısına dikkat çekerek şunları söyledi:

'Ramazan, aynı sofrayı paylaşmanın, komşusunu gözetmenin ve dayanışmayı büyütmenin ayıdır. Kartal'da hiçbir komşumuzun kendini yalnız hissetmemesi için sosyal destek çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Gıda Bankamız aracılığıyla yürüttüğümüz bu süreç, yalnızca bir yardım faaliyeti değil; kentimizde kurduğumuz güçlü dayanışma ağının bir parçasıdır. Ramazan'ın bereketini hep birlikte çoğalttık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm komşularımıza sağlık ve huzur dolu günler, iyi bayramlar diliyorum.'