Kartal Belediyesi, mahalle muhtarlarıyla düzenli olarak sürdürdüğü Muhtarlar Toplantısı’nın 165’incisini, Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda mahallelerde yaşanan sorunlar, devam eden projeler ve çevresel çalışmalar ele alınırken, özellikle kentsel dönüşüm ve imar planları hakkında kapsamlı bilgi verildi. Muhtarların görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, çözüm önerileri masaya yatırıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve tüm mahalle muhtarları toplantıya katılım sağladı.

"Dönüşüm sadece binaları yenilemek değil, hayat kurtarmaktır"

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, deprem riski altındaki yapıların dönüşüm süreciydi. Başkan Yüksel, 2019 yılından bu yana süren çalışmalarla ilgili son verileri paylaşarak şunları söyledi: "En büyük gündemimiz kendisini 23 Nisan’da hatırlattı. Deprem gerçeği ile yüz yüzeyiz. Bu konuda bekleme şansımız yok. Kartal Belediyesi olarak halkın can güvenliği için bazı radikal adımlar attık. Bugüne kadar 6 binin üzerinde riskli binayı yıkarak 34 binden fazla bağımsız bölümü dönüştürdük. Bu sayede 120 bine yakın komşumuzu güvenli konutlara kavuşturduk. Biz bu süreci yalnızca teknik bir iş olarak görmüyoruz. Dönüşüm sadece binaları yenilemek değil, hayat kurtarmaktır." Başkan Yüksel, vatandaşın can güvenliği için gerekirse eleştirileri göze alarak kararlılıkla adım attıklarını belirterek, bu sürecin toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

"Kuzey Planları ile düzensizlikleri ortadan kaldırıyoruz"

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli başlık ise Kuzey İmar Planları oldu. Plan ve Proje Müdürü Nurettin Canpolat ile Kentsel Dönüşüm Müdürü İlkin Güneş Eraslan Baybora’nın teknik sunumları eşliğinde, planların hazırlık süreci ve hedefleri hakkında muhtarlar bilgilendirildi. Başkan Yüksel, planların geçmişten gelen sorunları çözmek üzere hazırlandığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: "2005 yılında masa başında yapılan planların uygulamada ciddi düzensizliklere yol açtığını gördük. Bu nedenle E-5’in kuzeyini ilgilendiren Kuzey Planları’nı İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte tek tek çalıştık. Vatandaş lehine çözümler üreterek, sorunlu alanlarda dönüşümün önünü açacak adımlar attık. Artık bu planlar askıya çıktı. Süreci şeffaf şekilde yürütmeye devam edeceğiz." Başkan Yüksel ayrıca, vatandaşların detaylı bilgiye Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nden ulaşabileceğini de hatırlattı.

"Depreme karşı topyekûn seferberlik başlattık"

Toplantıda, muhtemel İstanbul depremine karşı hazırlıklar da gündeme geldi. Kartal Belediyesi’nin yalnızca yapı dönüşümüne değil, afet sonrası sürece de hazırlandığı belirtildi. Bu kapsamda Kartal Belediyesi Arama- Kurtarma Ekibi’nin AFAD’ın ağır seviye akreditasyon sınavını başarıyla tamamladığı ve İstanbul’daki ilk üç ekip arasına girdiği bilgisi paylaşıldı.

Başkan Gökhan Yüksel, süreci yalnızca inşaat faaliyeti olarak değil, toplumsal dayanışma olarak gördüklerini ifade ederek, "Sadece binaları yenilemiyoruz. Toplumumuzu da afetlere karşı hazırlıklı hale getiriyoruz. İTÜ ile geliştirdiğimiz teknolojilerle binaların dayanıklılığını daha hızlı ve güvenilir şekilde ölçüyoruz. Kartal Belediyesi olarak hem deprem öncesi hem deprem sonrasına hazırlıklı olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Toplantının sonunda muhtarlar, mahalleleri ile ilgili konuşmak üzere söz aldı. Ardından mahalleleri ile ilgili problemlerin çözüme kavuşması için gösterilen emek ve hassasiyetin kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade ederek Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.